¿A qué hora ver la final Toluca vs. Tigres en Concachampions?

La mesa está servida para una extraordinaria final de la Concacaf Champions Cup, en la que Toluca y Tigres buscarán coronarse en el torneo internacional para ganarse su boleto a la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido, en vivo, desde el Estadio Nemesio Diez.

Sábado, 30 de mayo

• Toluca vs Tigres | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.

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¿Cómo llegarán Toluca y Tigres?

Esta tarde-noche, el Estadio Nemesio Díez será testigo de un choque titánico, donde los Diablos Rojos de Toluca van por su tercera Concachampions, mientras que los Felinos de la U apuntan a su segundo título.

Ambos clubes quedaron fuera de la Liguilla en los Cuartos de Final del Clausura 2026, por lo que suman 20 días sin disputar un partido de alto nivel.

Por un lado, el estratega Antonio "Turco" Mohamed quiere seguir creciendo su legado con el Toluca, club con el que suma cuatro títulos, entre ellos un bicampeonato de la Liga MX. Ahora, el técnico argentino apunta a su primer trofeo internacional con un club mexicano.

"El equipo conserva esa voracidad de victoria, sabemos que no será sencillo ante un rival difícil, pero tenemos la ventaja de jugar de local, por eso somos favoritos ante ellos. Va a ser una final muy cerrada en la que los detalles marcarán la diferencia", sentenció "El Turco".

En la otra cara de la moneda, Guido Pizarro disputará su segunda final en su corta carrera como entrenador de Tigres.

Como jugador, el "Conde" levantó 11 títulos dentro del terreno de juego, por lo que ahora busca hacer lo mismo desde el banco y cumplir una meta más con esta institución.

"Desde que llegué a México, en Tigres mi ilusión y combustible fue regalarle títulos a la gente. Como jugador lo hice y estoy convencido de que de este lado ahora lo voy a hacer. Recién me encontré con el 'Turco' y hablábamos de eso. Sabíamos que nos íbamos a encontrar de vuelta en otra y pasó poco tiempo para estar en esta instancia", señaló Pizarro.

Noventa minutos separan al futbol de conocer al campeón de la Concacaf Champions Cup, mismo que podría asegurar su boleto a la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes.