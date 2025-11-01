logo pulso
Momento de aullar para Raúl Jiménez

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
Momento de aullar para Raúl Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado, Raúl Jiménez tiene una cita importante en la Premier League de Inglaterra. El delantero mexicano que durante la semana recibió un reconocimiento por parte de la liga por cumplir 200 partidos, se estará enfrentando al equipo que lo llevó a los reflectores, el Wolverhampton.

Siete años han pasado desde que el canterano americanista se puso por primera vez la camiseta de los Wolves en la que es considerada la mejor liga del mundo.

Desde entonces, se veía que el futuro de Jiménez en Inglaterra era promisorio, en gran medida, por las condiciones que había mostrado en Portugal con el Benfica.

El tiempo dio la razón y Raúl Jiménez dejó una huella imborrable en el Wolverhamtpon; consagrándose como un goleador histórico gracias a sus 57 anotaciones desde el 2018 y hasta el 2023, que fue traspasado al Fulham; equipo al que hoy defiende.

