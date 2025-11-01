Kipchoge y Hassan debutan en el maratón de NY

NUEVA YORK.- Eliud Kipchoge y Sifan Hassan se encuentran en extremos opuestos de sus carreras como maratonistas.

Kipchoge, quien cumplirá 41 años la próxima semana, está en el ocaso de una trayectoria histórica como uno de los maratonistas más destacados en el deporte. Hassan, de 32 años, está en el apogeo de su carrera y viene de una victoria en Sídney hace dos meses.

Ambos participarán por primera vez en el Maratón de Nueva York el domingo, con Hassan buscando lograr un increíble doblete después de ganar en Australia.

Para lograr esa hazaña, la estrella holandesa tendrá que vencer a las últimas tres campeonas: Sheila Chepkirui, (2024), Hellen Obiri (2023) y Sharon Lokedi (2022), quien estableció el récord del Maratón de Boston en abril.

Hassan tiene el mejor tiempo del grupo, con un récord personal de 2 horas y 13.44 minutos en el Maratón de Chicago en 2023, pero tendrá que navegar el recorrido de 42 kilómetros (26 millas) lleno de puentes y colinas.

Kipchoge ve Nueva York como una especie de vuelta olímpica al final de su ilustre carrera en la que ha ganado 11 maratones importantes y establecido dos récords mundiales. Su última victoria importante fue en Berlín en 2023.

Kipchoge ha pasado los últimos días en Nueva York.

Kipchoge será parte de un fuerte pelotón masculino que incluye al campeón defensor Abdi Nageeye.