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Monterrey detiene el paso perfecto de Atlas

Por EFE

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Monterrey detiene el paso perfecto de Atlas
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      Guadalajara.- Los Rayados de Monterrey del entrenador argentino Matías Almeyda derrotaron esta noche por 0-2 al Atlas para subir al cuarto lugar del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

      En el estadio de su rival, en Guadalajara, los Rayados se impusieron con goles del uruguayo Diego Rossi y el argentino Lucas Ocampos, quien quedó solo como líder de los anotadores con cuatro tantos.

      Monterrey tuvo la posesión de la pelota y fue mejor en la primera mitad, en la que aseguró la victoria con un disparo de derecha de Rossi en el minuto 28, el 0-1.

      Atlas perdió al caboverdiano Duk, expulsado en el 71, sin embargo, resistió. En el 95 el argentino Milton Valenzuela cometió una falta en el área, fue expulsado y propició un penalti, cobrado por Ocampos, para el 0-2.

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      Por actitud antideportiva, Monterrey sufrió en el 90+5 la expulsión de Carlos Salcedo.

      Con la victoria, los Rayados llegaron a dos triunfos, una derrota y seis puntos para ascender al cuarto escaño, una unidad debajo del líder Tijuana. Atlas, comandado por el argentino Hernán Crespo, bajó al séptimo escalón, también con seis puntos.

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