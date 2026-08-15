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Monterrey va por 3 puntos ante Juárez

Por El Universal

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Monterrey va por 3 puntos ante Juárez
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      México.- Tras una aceptable participación en la Leagues Cup, Monterrey y Juárez regresan este sábado a la actividad en el Torneo Apertura 2026, en el marco de la jornada 4.

      En la competencia interligas Monterrey alcanzó a calificar en el cuarto lugar, por encima de Cruz Azul, mientras que Juárez se quedó cerca de avanzar a la siguiente fase.

      Ahora deberán enfocarse en la Liga MX, donde los Regios marchan en quinto lugar don seis puntos, mientras que los juarenses están ubicados en la última posición sin unidades.

      Así. Monterrey, dirigido por Matías Almeyda, parte como favorito al ser local y por el plantel con que cuenta, sobre todo por el nivel de jugadores como Lucas Ocampo. Orbelín Pineda, Diego Rossi, y Oliver Torres, entre otros, quienes han hecho funcionar a un equipo que en el pasado semestre fue un desastre.

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      Almeyda ha venido a darle un nuevo aire al equipo con jugadores de experiencia y hasta el momento le ha funcionado, para llevarlo de menos a más y pelear desde el inicio del torneo los primeros lugares de la general rumbo a la Liguilla.

      Para el encuentro del sábado ante Bravos de Juárez contará con plantel completo y hasta podría hacer rotaciones ante el rival en turno que, aun no suma unidades.

      Por su parte, Juárez intentará ganar sus primeros puntos en una cancha difícil, tonto por el rival como por la afición que se entrega por completo.

      Los dirigidos por Pdero Caixinha viene de dar una buena imagen en la Leagues Cup, donde se quedaron apenas en la orilla de avanzar a la siguiente fase con dos ganados y un perdido, lo que los hace ilusionar para reaccionar en la competencia azteca y empezar a sumar

      Caixinha, que llegó con buen cartel a Juárez, no ha logrado que su equipo mantenga un nivel aceptable ni jugando como local donde ha cosechado dos derrotas (ante Puebla 0-1 y Pumas 1-5), mientras que la tercera fue como visitante ante Chivas.

      Así que ante Monterrey, deberá recordar su nivel de la competencia interligas para hacerle juego a los regios y buscar sorprenderlos, aunque se de complicado porque el local está jugando bien.

      Monterrey recibirá en el BBVA a Juárez este sábado 15 de agosto en punto de las 19:10 horas con transmisión por Canal 5, TUDN y Vix.

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