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Monterrey va por tres puntos ante Cruz Azul

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Monterrey va por tres puntos ante Cruz Azul
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Ete sábado Rayados del Monterrey recibirá la visita de la Máquina del Cruz Azul en el estadio BBVA, en un partido de la jornada 9 del Apertura 2026 que se antoja interesante por la calidad de ambas plantillas, pero que pasan por realidades diferentes.

      Si bien el cuadro regio cuenta con uno de los mejores equipos de la Liga MX, con jugadores como Diego Rossi, Orbelín Pineda, Luca Orellano, Víctor Guzmán, Oliver Torres, entre otros, hasta el momento el funcionamiento ha dejado mucho que desear en lo que va del torneo actual.

      Se esperaba que con la llegada de Matías Almeyda al banquillo regio sería la solución para un cuadro urgido de orden, pero hasta el momento no ha sido tan efectivo el cambio y Monterrey sigue en la parte baja de la Tabla general

      Con apenas 10 puntos de 21 posibles, a Rayados le urge una victoria para meterse a puestos de liguilla y a generar confianza tanto en el plantel como en su afición.

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      El clásico regio del pasado fin de semana dejó ver las carencias de los Rayados en el ataque a pesar de contar con buenos referentes, pero ante Tigres no fueron efectivos y apenas sacaron el empate; por lo que ahora ante la Máquina deberán tener puntería y orden en la defensa si no quieren llevarse un revés ante un cuadro que viene al alza.

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