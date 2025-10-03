logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ REENCUENTRO!

Fotogalería

¡FELIZ REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Motiva a Nikola Jokic cambios de Nuggets

Por AP

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Motiva a Nikola Jokic cambios de Nuggets

DENVER.- Los Nuggets le dieron a Nikola Jokic lo que quería esta temporada baja, añadiendo el tipo de profundidad que el Thunder de Oklahoma City presumió cuando sobrevivieron a una serie de siete juegos en la segunda ronda contra Denver antes de ganar el campeonato de la NBA.

La recompensa esperada no solo es una rotación más profunda y piernas más frescas cuando lleguen los playoffs, sino también una colosal extensión de contrato para su superestrella en verano.

Jokic dejó pasar la oportunidad de firmar un contrato de cuatro años por 212 millones de dólares este verano porque el próximo puede firmar esa misma extensión de cuatro años por 293 millones.

“No lo pienso”, dijo Jokic. “Creo que esas extensiones de contrato vienen como una recompensa, como algo que es natural en el deporte. Especialmente en la NBA de hoy, cómo ves que el tope salarial está creciendo y todo”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque Jokic, quien está entrando en el tercer año de su contrato supermáximo de cinco años y 276 millones de dólares, no dijo directamente si tiene la intención de firmar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se perderá G. Martínez resto de la campaña
Se perderá G. Martínez resto de la campaña

Se perderá G. Martínez resto de la campaña

SLP

El Universal

Cae Santos en el primero de la serie
Cae Santos en el primero de la serie

Cae Santos en el primero de la serie

SLP

Romario Ventura

En el arranque del Play-in sucumbieron ante Mineros de Zacatecas

Blanquean Yankees a Medias Rojas
Blanquean Yankees a Medias Rojas

Blanquean Yankees a Medias Rojas

SLP

AP

Cam Schlittler poncha a 12 y Nueva York avanza a Serie Divisional

Presentó la FIFA balón del Mundial
Presentó la FIFA balón del Mundial

Presentó la FIFA balón del Mundial

SLP

AP

Trionda, encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones