Motiva a Nikola Jokic cambios de Nuggets

DENVER.- Los Nuggets le dieron a Nikola Jokic lo que quería esta temporada baja, añadiendo el tipo de profundidad que el Thunder de Oklahoma City presumió cuando sobrevivieron a una serie de siete juegos en la segunda ronda contra Denver antes de ganar el campeonato de la NBA.

La recompensa esperada no solo es una rotación más profunda y piernas más frescas cuando lleguen los playoffs, sino también una colosal extensión de contrato para su superestrella en verano.

Jokic dejó pasar la oportunidad de firmar un contrato de cuatro años por 212 millones de dólares este verano porque el próximo puede firmar esa misma extensión de cuatro años por 293 millones.

“No lo pienso”, dijo Jokic. “Creo que esas extensiones de contrato vienen como una recompensa, como algo que es natural en el deporte. Especialmente en la NBA de hoy, cómo ves que el tope salarial está creciendo y todo”.

Aunque Jokic, quien está entrando en el tercer año de su contrato supermáximo de cinco años y 276 millones de dólares, no dijo directamente si tiene la intención de firmar.