Muere Edú, histórico jugador del América

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, Águilas del América anunció el sensible fallecimiento de Eduardo Antônio dos Santos “Edú”, uno de sus histórico en la década de los 90.

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”, leyenda del Club. Expresemos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Q. E. P. D.”, manifestó el cuadro de Coapa.

Luis Roberto Alves ‘Zague’, leyenda absoluta de las Águilas, también escribió unas palabras para el futbolista brasileño, quien falleció a los 58 años; se desconoce la causa de su deceso.

“Noticias que uno nunca quisiera recibirlas y como consecuencia comentarlas… Noticia que genera mucha tristeza y dolor. Hoy se nos adelantó Eduardo Antonio dos Santos, el gran Edu (QEPD ) Crack, compañero de muchísimas batallas, gran ser humano. Vuela alto querido “nenê”, como lo hiciste siempre de futbolista. Mi más sentido pésame a toda su familia”, escribió en su cuenta de X el máximo anotador de los emplumados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Palmeiras, club donde se convirtió en leyenda y un auténtico ídolo, también homenajeó al histórico brasileño que brilló en el América entre 1989 y 1992.

“Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento, a los 58 años, de Edu Manga, ídolo de la afición del Palmeiras en la década de 1980. Formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente de 1985 a 1989, el centrocampista marcó 44 goles en 188 partidos vistiendo la camiseta verde y blanca y acumuló convocatorias a la Selección Brasileña. ¡Descansa en paz, estrella!”, escribió el Verdao.

El gol que para muchos fue el más hermoso en la historia de los Clásicos de México fue en la Semifinales de la temporada 90-91 y Edu fue parte de esa genialidad.

El crack brasileño metió un centro de primera al corazón del área, pero la asistencia fue con una impecable “rabona”. Como con la mano, para que rematara de cabeza Toninho, otro brasileño.

Suspendido en el aire, el “Bíblico” cabeceó al fondo de la red para dejar una estampa que a la fecha sigue siendo insuperable en la historia de los América vs Chivas.