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Muere futbolista tras choque con portero

Falleció este martes a causa de las graves lesiones sufridas un día antes

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Muere futbolista tras choque con portero
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      México.- El futbol mundial se encuentra de luto. El delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este martes como consecuencia de las graves lesiones sufridas un día antes durante el partido de la Segunda División española frente al Andorra.

      El incidente ocurrió cuando el atacante disputaba una jugada ofensiva y recibió un fuerte impacto en el pecho por parte del guardameta del conjunto rival, Jesús Owono, quien salió de su área para despejar el balón y terminó golpeándolo con la rodilla. Tras la acción, De Miguel cayó de inmediato sobre el terreno de juego y sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a la rápida intervención de los servicios médicos. El futbolista fue trasladado de urgencia a un hospital e ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció bajo observación médica.

      Sin embargo, durante la madrugada su estado se agravó a causa de complicaciones neurológicas derivadas del accidente. Pese a los esfuerzos del personal sanitario por estabilizarlo, el club confirmó en las primeras horas de este martes el fallecimiento del delantero, una noticia que ha provocado profunda consternación en el futbol español. "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos", escribió su club en redes sociales confirmando su muerte.

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