Nace una nueva academia de futbol

Con un emotivo evento celebrado en las instalaciones del Club Deportivo Libanés, se llevó a cabo la presentación oficial del club Pedregal CF, una nueva academia de futbol formativo que busca impulsar el talento potosino con una visión integral basada en valores, liderazgo y compromiso social.

Ante la presencia de jugadores, padres de familia, medios de comunicación y representantes del sector deportivo, Pedregal CF presentó su estructura y filosofía de trabajo, marcando el inicio de sus operaciones con el respaldo institucional de Nissan Torres Corzo, patrocinador oficial del proyecto.

Durante la ceremonia, los jóvenes futbolistas recibieron su primer uniforme oficial, desfilando entre aplausos, cánticos y mensajes de orgullo por parte de sus entrenadores y familiares. El ambiente se llenó de entusiasmo con la participación especial de jugadores del Atlético de San Luis y sus mascotas oficiales, quienes convivieron con los niños y celebraron el arranque de esta nueva etapa para el futbol formativo en San Luis Potosí.

Pedregal CF nace como una academia selectiva, con cupos limitados de 15 a 17 jugadores por categoría y un máximo de seis categorías, enfocada en ofrecer una formación integral que combina desarrollo deportivo, académico y humano.

El proyecto se sustenta en una serie de valores fundamentales que guiarán cada entrenamiento, partido y acción formativa: Jugamos en familia, Franqueza absoluta, Apasionados por ganar, Brillamos dentro y fuera de la cancha, Dueños de nuestro destino, Jugamos por algo más grande.

Uno de los ejes más importantes de Pedregal CF es su compromiso con la comunidad. Durante el evento, el consejo directivo anunció que los propios jugadores participarán activamente en acciones sociales, tales como apoyo alimentario, visitas a comunidades vulnerables y actividades de voluntariado.

“Queremos que el futbol sea el vehículo para formar conciencia social, empatía y sentido de comunidad. Los niños aprenderán que ganar no siempre está en el marcador, sino en el impacto que dejas en otros”, expresó el consejo directivo.

El evento también sirvió para reconocer a Nissan Torres Corzo como patrocinador oficial de la academia. La empresa potosina entregó los uniformes a los jugadores y reafirmó su compromiso con el deporte como herramienta de transformación social. “Creemos en el talento potosino, pero sobre todo creemos en los valores que este proyecto representa. Por eso estamos aquí, para apoyar desde el primer día”, señalaron directivos de Nissan.