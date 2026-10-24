Necaxa empata 1-1 con Bravos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- Prácticamente eliminados, Necaxa y FC Juárez empataron (1-1) en la Jornada 14 del Apertura 2026. Los dos equipos, mismos que se encuentran en lo más profundo de la tabla general, no consiguieron darle fin a su sequía de victorias.

En el primer tiempo, el partido recayó sobre los hombros de Owen Gonzalez. El mediocampista mexicano remató dentro del área (26´) para abrir el marcador y darle ventaja a los Rayos de Necaxa. Aún con los reclamos de los Bravos de Juárez, el arbitraje de Martín Molina validó la anotación.

Sin embargo, propio de este torneo, la falta de contundencia no abandonó a ninguno de los dos equipos. Más aún porque los dirigidos por Juan Reynoso dejaron escapar la oportunidad de ampliar el marcador.

Después de que Daniel Piña cometió una mano dentro del área, Necaxa consiguió la pena máxima. Misma que dejó escapar gracias a que Julián Carranza (45+7´) falló al momento de definir desde los once pasos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Bravos de Juárez tardaron, pero rescataron el empate en el segundo tiempo del compromiso. Daniel Piña se redimió con una asistencia que terminó con un derechazo de Luca Martínez (82´). A lo lejos, el estratega Gustavo Lema soltó un respiro.

Con este resultado, Necaxa hiló un 12.º partido sin conocer el triunfo en el torneo local. La última vez que logró una victoria fue ante los Rayados de Monterrey, durante la segunda fecha del certamen. Y en un escenario tampoco tan esperanzador, FC Juárez sumó un quinto compromiso sin ganar; la última ocasión fue contra Tigres en la Jornada 9.