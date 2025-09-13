Necaxa empata contra FC Juárez

Siguen sin ganar los Hidrocálidos. Necaxa rescató el empate en casa ante Bravos de Juárez, después de igualar 1 a 1 con un gol tempranero de Óscar Estupiñán y el tanto de la igualada de Tomás Badaloni.

El equipo de Fernando Gago sigue sin reencontrarse con el triunfo después de hilar seis partidos consecutivos sin victoria, situación que tiene inconforme a la afición Hidrocálida.

El primer gol del encuentro fue tempranero, ya que algunos aficionados no habían ingresado al Estadio Victoria y Juárez ya estaba arriba en el marcador. Raymundo Fulgencio brindó una asistencia, en la que Óscar Estupiñán logró quedar sin marca para únicamente desviar el balón y conseguir el 0 a 1.

Con el gol de Bravos, la afición del Necaxa mostró su inconformidad al pedir la cabeza del exdirector técnico de Boca Juniors, “Fuera Gago, fuera Gago” fue lo que se comenzó a escuchar en las gradas del Estadio Victoria, grito que fue incrementando hasta llegar a todas las zonas del inmueble Rojiblanco.

Después de un primer tiempo para el olvido del conjunto local, Gago y su cuerpo técnico ajustaron en el segundo tiempo y mostraron una mejor cara en la búsqueda del tanto de la igualada.

Conforme transcurrieron los minutos en la parte complementaria, Necaxa presentó una propuesta ofensiva, misma que derivó en el tanto del empate. Diego de Buen apareció por el costado izquierdo y envió un centro preciso para Tomás Badaloni, quien ganó por alto y con un cabezazo potente colocó el tanto final de

la igualada.