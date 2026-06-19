Neymar debe esperar
El astro brasileño continuará con el programa de rehabilitación
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RIO DE JANEIRO.- El astro brasileño Neymar no jugará tampoco frente a Haití en Filadelfia por la segunda fecha del Grupo C para continuar con el programa de rehabilitación de la lesión que arrastra desde mayo en la pantorrilla derecha y que le impidió saltar al ruedo en el estreno de la "canarinha" con empate en un gol frente a Marruecos.
La prensa brasileña informó que el delantero del Santos permanecerá en Nueva Jersey y no viajará con el plantel entrenado por el italiano Carlo Ancelotti, que no quiere correr riesgos y esperará hasta que el astro esté completamente recuperado.
Por ese motivo, también está en duda la presencia de Neymar, de 34 años, en el último duelo de Brasil en la fase de grupos frente a Escocia, el miércoles en Miami, y para verlo en acción habría que esperar a que la selección pentacampeona del mundo se instale en los dieciseisavos de final de esta Copa.
En las últimas jornadas, el astro intensificó su recuperación en el centro deportivo de Columbia Park y en el hotel en el que se aloja la delegación brasileña y ya participó, incluso, de algunos entrenamientos colectivos del plantel, paralelamente con los trabajos diferenciados que realiza en el gimnasio
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