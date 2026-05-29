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Neymar enciende alarmas en Brasil

El astro se lesiona y es poco probable que juegue el debut del Mundial

Por AP

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Neymar enciende alarmas en Brasil
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      RIO DE JANEIRO.- Pareció un riesgo incluir al propenso a lesionarse Neymar en la convocatoria de Brasil para el Mundial y así se confirmó apenas 10 días después.

      El delantero, de 34 años, tiene una lesión en la pantorrilla y probablemente no estará en condiciones para el partido inaugural de Brasil contra Marruecos, informó el médico del equipo, Rodrigo Lasmar.

      "La expectativa es que esté fuera de dos a tres semanas", señaló Lasmar a los reporteros.

      Brasil juega contra Marruecos el 13 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, para iniciar un grupo que también incluye a Haití y Escocia.

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      "Neymar llegó (el miércoles) a la Granja Comary, se sometió a todas las pruebas médicas y se le diagnosticó una lesión de grado dos en la pantorrilla", dijo en referencia a la base de entrenamiento del equipo cerca de Río de Janeiro.

      Neymar fue seleccionado para su cuarto Mundial en una lista de 26 jugadores por el entrenador Carlo Ancelotti, pese a que no juega con la selección desde octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en un partido de las eliminatorias mundialistas contra Uruguay.

      Esta temporada ha disputado apenas unos pocos partidos con Santos desde su regreso desde Arabia Saudí, tras llegar como agente libre procedente de Al-Hilal.

      El reglamento del Mundial de la FIFA permite reemplazar a Neymar hasta la fecha límite del 1 de junio para que Ancelotti presente su lista definitiva, o hasta un día antes del primer partido de un equipo en el torneo.

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