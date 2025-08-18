logo pulso
Nico Williams lidera victoria del Athletic

Por AP

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Nico Williams lidera victoria del Athletic

MADRID.- Con los rumores de transferencias en el pasado, Nico Williams lideró la victoria del domingo 3-2 del Athletic Bilbao sobre el Sevilla en su partido inaugural de la temporada en La Liga.

Williams, quien había sido vinculado con un posible traslado al Barcelona durante la temporada baja, pero parece decidido a quedarse con el club de su infancia, adelantó a los anfitriones al convertir un penal a los 36 minutos.

El Athletic, que terminó en cuarto lugar la temporada pasada, amplió la ventaja con un gol de Maroan Sannadi al 43 antes de que el Sevilla reaccionara con goles de Dodi Lukebakio al 60 y Lucien Agoume al 72.

Robert Navarro puso al Athletic de nuevo al frente de manera definitiva al anotar a los 81 minutos

El portero Unai Simón ayudó a los anfitriones a asegurar la victoria mientras el Sevilla presionaba hasta el final.

Fue el primer partido del Athletic con Iñaki Williams, el hermano mayor de Nico Williams, como su capitán, un hito para un jugador de raza negra en el club que tradicionalmente solo alinea jugadores de la región del País Vasco en el norte de España o áreas adyacentes.

