logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Nik Bonitto firma con Broncos por 120 mdd

Por AP

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Nik Bonitto firma con Broncos por 120 mdd

ENGLEWOOD.- El linebacker Nik Bonitto acordó los términos de una extensión de contrato por cuatro años con los Denver Broncos, valorada en hasta 120 millones de dólares.

La agencia de Bonitto anunció el jueves el acuerdo, que incluye 70 millones garantizados.

Con un salario anual de 26,5 millones, la extensión de Bonitto se ubica en el décimo lugar entre los cazamariscales, en valor promedio anual.

En su primera temporada como titular a tiempo completo el año pasado, Bonitto acumuló 13 capturas y media y 48 tacleadas, ayudando a los Broncos a poner fin a una sequía de ocho años sin playoffs.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bonitto es la tercera estrella de los Broncos en firmar una extensión este verano, uniéndose al liniero defensivo All-Pro Zach Allen y al receptor número uno Courtland Sutton.

La extensión de cuatro años de Allen, por 102 millones de dólares, incluyó casi 70 millones garantizados y lo convirtió en uno de los linieros defensivos interiores mejor pagados de la NFL en salario promedio anual.

El acuerdo de cuatro años de Sutton, por 92 millones, cuenta con 41 millones en dinero garantizado.

Los Broncos inician su temporada el domingo en casa contra Tennessee.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Amari Cooper anuncia su retiro
Amari Cooper anuncia su retiro

Amari Cooper anuncia su retiro

SLP

AP

El receptor deja ‘colgados’ a los Raiders nueve días después de firmar

Sufrido triunfo de los Eagles
Sufrido triunfo de los Eagles

Sufrido triunfo de los Eagles

SLP

AP

Los campeones defensores superan a Cowboys en un emocionante inicio de campaña

Filis superan a Cerveceros
Filis superan a Cerveceros

Filis superan a Cerveceros

SLP

AP

Ranger Suárez brilla con Filadelfia para ganar la serie entre líderes divisionales

Derby potosino este sábado en liga TDP
Derby potosino este sábado en liga TDP

Derby potosino este sábado en liga TDP

SLP

Romario Ventura