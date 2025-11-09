Norris gana el sprint y la pole

SAO PAULO.- Se perfila como un gran fin de semana para Lando Norris, líder de la Fórmula 1, y uno frustrante para el cuatro veces campeón Max Verstappen.

El piloto de McLaren amplió la brecha con su compañero de equipo Oscar Piastri a nueve puntos al ganar la carrera sprint del Gran Premio de Brasil el sábado y luego tomó también la pole position para la parrilla del domingo.

“Resbaladizo, inconsistente, pero divertido”, dijo Norris sobre sus dos conducciones. “Hemos estado en muy buena forma, el equipo nos ha dado un gran coche”.

Mientras tanto, Verstappen prácticamente renunció a la esperanza de conseguir un quinto título consecutivo de F1 después de terminar solo 16.º en la clasificación. A falta de tres carreras después de este fin de semana, está 39 puntos por detrás de cara al domingo después de terminar cuarto en la carrera sprint.

“Puedo olvidarme de eso”, dijo Verstappen cuando se le preguntó sobre sus posibilidades de título. “Desde donde vamos a empezar, eso no va a funcionar”.

Quizás no debería descartar sus posibilidades tan rápido. El año pasado, Verstappen ganó en Brasil a pesar de comenzar 17.º en la parrilla.

Norris venció a Kimi Antonelli de Mercedes en la clasificación por 0.174 segundos en la pista de Interlagos, parcialmente mojada. Su compañero de equipo Piastri —quien no pudo terminar la carrera sprint— comenzará desde la cuarta posición.

Charles Leclerc de Ferrari comenzará desde la tercera posición, mientras que Lewis Hamilton solo pudo lograr el 13.º en una decepcionante sesión de clasificación.

También se había pronosticado lluvia para el domingo, pero con esos pronósticos cambiando ahora, algunos pilotos optaron por usar neumáticos blandos que ahora tendrán que conservar para la carrera (juego). Hace un año, la clasificación se trasladó al domingo debido a lluvias torrenciales.