Nueva derrota del Venezia, ahora ante Atalanta 1-3

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Nikola Krstovic anotó dos veces y asistió en el tercero para el Atalanta en la victoria 3-1 sobre el colista Venezia.

Krstovic marcó dos goles con Montenegro durante la pausa internacional y también fue letal a nivel de clubes, al sumarse al tanto de Franck Kessie a los cuatro minutos para el equipo local.

Antoine Hainaut descontó ocho minutos antes del descanso, pero el Venezia nunca dio la impresión de poder rescatar algo de un partido que extendió su racha de derrotas a seis en seis encuentros.

La racha igualó su peor inicio liguero de la historia, que se remonta a 1949, y sigue en el fondo de la tabla, a cuatro puntos de los siguientes seis equipos.

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El Atalanta subió un puesto hasta el 10mo lugar.

TRIUNFO DEL TORINO

Sandro Kulenovic ingresó desde el banquillo para anotar por segundo partido consecutivo y darle al Torino una victoria 2-1 sobre el Udinese.

Kulenovic reemplazó a Che Adams al 65 y marcó dos minutos después para darle el triunfo al Torino.

El croata tuvo la tarea más sencilla posible después de un error horroroso del arquero del Udinese, Maduka Okoye, que lo dejó con el arco vacío. Adams estuvo cerca de adelantar al Torino en el 36, pero su volea dio en el poste y Daniel Bragança aprovechó el rebote para poner en ventaja al equipo local.

Jurgen Ekkelenkamp mostró buena técnica antes de igualar siete minutos después para el Udinese con un remate de zurda, antes de la oportuna aparición de Kulenovic.