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Una llamada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En 36 minutos, el documental "The Hotline" se adentra en el trabajo de Never Use Alone (NUA), una línea telefónica anónima que acompaña a consumidores de drogas en Estados Unidos para prevenir sobredosis y evitar desenlaces fatales.

El objetivo de Ricki Stern y Jesse Sweet, los directores, es develar el trabajo de los operadores de la línea. Algunos viven en etapa de recuperación y acompañan a personas que van a consumir opioides. Todo con el propósito de evitar más sobredosis y finales fatales.

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Otro aspecto que hace interesante a esta producción es que los operadores escuchan a quien está del otro lado de la línea sin emitir juicios, sin calificar la conducta del otro pero sí aportando información que puede ser valiosa en el momento del consumo, y posteriormente.El propósito permanente de los voluntarios al teléfono es mantenerse presentes, en una charla que, aunque con silencios, esté activa para saber en qué momento el usuario pierde el conocimiento (si es que pasa) y determinar si es conveniente llamar a los servicios de emergencia.Los directores dijeron que la duración de 36 minutos hace que el mensaje del documental sea intenso, tal y como lo es la crisis que se vive en Estados Unidos generada por el consumo de drogas, en especial del fentanilo, y que es la principal causa de muerte en personas de entre 18 y 44 años.Dónde ver: HBO Max