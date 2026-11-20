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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Netflix decidió darle la vuelta a uno de los cuentos más queridos de todos los tiempos: "La Cenicienta". En lugar de seguir los pasos de la joven que pierde una zapatilla de cristal, la película animada apuesta por contar la historia desde la perspectiva de quienes tradicionalmente han sido las villanas: las hermanastras.

Bajo el título "Hermanastras", Netflix Animation Studios reinterpreta este clásico de la literatura y la tradición oral para ofrecer una mirada distinta a una historia que ha conquistado a generaciones de chicos y grandes.

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Y es que los directores John Ripa y Alyce Tzue hacen una mezcla de comedia, fantasía y acción, todo aderezado con un toquecito de celos e intriga aportados por Lilith y Margot, las hermanastras.Lilith detona el principio de la acción y de la nueva ruta en la trama cuando roba la varita mágica al Hada Madrina, todo con el propósito de dar un cambio a su vida, cosa que consigue, pero no de la forma que deseaba.Sin saber cómo usar exactamente la varita, Lilith desata un caos mágico en medio del Baile Real al convertir a su hermana Margot en rana, lo que a su vez ocasiona que Priscilla, una chica caprichosa que está obsesionada con el príncipe, tome las riendas del reino.Ahora Lilith debe aliarse con Cenicienta y con un troll para hacer que las cosas vuelvan a la normalidad en el reino.La historia deja ver que las etiquetas de villano o de héroe no siempre son definitivas y por ello en todo momento es factible tomar una segunda oportunidad.Las voces al español latino de los personajes principales son de Meli G como Cenicienta, Lilith es Annie Rojas, Margot es Leslie Polinesia y el hada Madrina es Rebeca Manríquez. En inglés son Amanda Seyfried, Ali Wong, Stephanie Hsu y Bette Midler.Dónde ver: Netflix