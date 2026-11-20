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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de construcción de la Línea 6 del Metro durante un recorrido realizado en estaciones de Guadalupe y Apodaca, donde revisó las obras y las características que tendrá el sistema de transporte, entre ellas la operación con trenes eléctricos y tecnología digital.

Mediante un comunicado se informó que la visita incluyó las estaciones Bonifacio Salinas, Paseo La Fe y Altea, además de un recorrido por la avenida Miguel Alemán, en el que el mandatario observó los trabajos correspondientes a Arboleda e Isidoro Sepúlveda.

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En la supervisión participaron el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el director general de Metrorrey, Abraham Vargas, y el subsecretario de Infraestructura estatal, José Francisco Ibargüengoitia.Durante el recorrido, García Sepúlveda dio a conocer que siete de los 21 trenes previstos para esta línea ya se encuentran en el estado, por lo que las pruebas continuarán de manera paralela a la conclusión de las estaciones."En lo que terminamos las estaciones, seguiremos haciendo pruebas. Ya llegaron siete de 21 trenes", expresó.En su visita a Paseo La Fe, destacó que el sistema contará con accesos mediante escaleras eléctricas y elevadores, puertas de seguridad, pagos digitales e internet, además de unidades totalmente eléctricas."Todo va a ser integrado, digital, con mucha seguridad. Todo eléctrico, no contamina, no hace ruido, todos los pagos digitales, internet", señaló.García Sepúlveda explicó que las 21 estaciones tendrán un diseño estandarizado, con excepción de las ubicadas en Torre Rise y el Aeropuerto, que serán de mayores dimensiones.Asimismo, anunció que, tras concluir el viaducto, comenzará la liberación de los carriles que fueron utilizados durante la construcción, desde Constitución y Lindavista hasta Miguel Alemán, en dirección al Aeropuerto."Vamos a liberar Constitución, Lindavista, Miguel Alemán hasta el aeropuerto", adelantó.La Línea 6 del Monorriel conectará Torre Rise con Apodaca Centro y contará con una extensión hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey.