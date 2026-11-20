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Dos misiles rusos y un presunto dron cayeron en Polonia el viernes en lo que, según el primer ministro polaco, probablemente fue una provocación programada para coincidir con los ejercicios militares europeos que se realizan en su país para una posible misión de posguerra en Ucrania.

Los incidentes ocurrieron mientras Rusia llevaba a cabo un importante bombardeo nocturno sobre la vecina Ucrania. El hecho avivó las tensiones entre Europa y Moscú justo cuando Estados Unidos intenta dar impulso a las conversaciones que media para poner fin a una guerra que comenzó tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania hace casi cinco años.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que, al parecer, "estamos ante una provocación intencional" por parte de Rusia.

Hasta el momento, Moscú no ha hecho ningún comentario sobre los misiles y el presunto dron, ni sobre las maniobras del viernes.

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Se cree que un misil ruso se estrelló a unos 35 kilómetros (22 millas) de donde se llevaban a cabo los ejercicios militares, dijeron funcionarios. Un misil de crucero Kh-101 cayó a unos 50 kilómetros (30 millas) de la frontera con Ucrania, y lo que, según los funcionarios, probablemente fue un dron a reacción impactó a unos 30 kilómetros (20 millas) de la frontera con Ucrania.

Hasta el momento, no se han reportado heridos o daños.

Tropas europeas participaban el viernes en un ejercicio militar sin precedentes de dos semanas que comenzó el 9 de noviembre en el sureste de Polonia. Las fuerzas se preparan para una posible misión de posguerra en Ucrania destinada a ayudar a estabilizar el país y reconstruir su ejército.

Los países europeos ya habían expresado su alarma por lo que consideran intentos de Rusia de desestabilizar el continente.

El presidente estadounidense Donald Trump habló sobre la guerra durante una cumbre celebrada en China el jueves con Putin y el líder chino, Xi Jinping, según su enviado Steve Witkoff. Otro de sus representantes, su yerno Jared Kushner, dijo a líderes europeos que Estados Unidos cree que Rusia se siente "cómoda" con garantías de seguridad tipo OTAN para Ucrania en la posguerra, en lo que podría ser un paso hacia un acuerdo.

El ataque nocturno de Rusia contra Ucrania se produjo horas después de que Putin prometiera tomar represalias por los ataques ucranianos de esta semana contra un puente que conecta Crimea ocupada con el territorio continental ruso. El puente es vital para el esfuerzo bélico de Moscú.

El jefe de la OTAN aborda una "grave violación" por parte de Rusia

En imágenes de cámaras de circuito cerrado y de un teléfono móvil en la región recopiladas por la agencia de noticias polaca PAP se muestra una grande y ruidosa explosión y un destello brillante, aparentemente en una zona boscosa, en uno de los impactos.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó el hecho en Polonia como una "grave violación" del espacio aéreo de ese país. "Este incidente es claramente peligroso, una consecuencia de la guerra en curso de Rusia contra Ucrania", escribió Rutte en X.

Se espera que Rutte viaje a Polonia este fin de semana en respuesta.

En virtud de la garantía de seguridad colectiva de la OTAN —el Artículo 5 de su tratado fundacional—, un ataque contra cualquier aliado debe considerarse un ataque contra los 32 miembros. Esto obliga a los miembros a proporcionar apoyo a ese aliado, muy probablemente respaldo militar, pero no los limita únicamente a eso.

El Artículo 5 no se activa automáticamente. En última instancia, es una decisión política que todos los miembros deben acordar. Polonia también tiene la opción de activar el Artículo 4, lo cual hizo el año pasado. Esto prevé únicamente consultas de emergencia.

El hecho provocó un coro de condena europea.

El primer ministro británico, Andy Burnham, lo describió como "totalmente inaceptable". El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que Rusia "sigue propagando (sus) amenazas". El Ministerio de Exteriores de Alemania lo calificó como "otro ejemplo más de las provocaciones en curso de Rusia".

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que el incidente en Polonia "demuestra las amenazas que plantea la agresión rusa para toda Europa y la comunidad transatlántica".

Posteriormente, también el viernes, el jefe de la inteligencia de defensa de Reino Unido dijo que estaba seguro de que Rusia "no busca activamente la guerra con la OTAN".

Pero el teniente general Matthew Jones dijo en un discurso en un colegio de Cambridge que su mayor temor "es el riesgo de un error de cálculo significativo".

"Hay demasiados ejemplos recientes de comportamiento ruso temerario en los que, si el incidente hubiera sido ligeramente diferente, los resultados podrían haber sido extremadamente graves", dijo Jones, quien no mencionó directamente los incidentes en Polonia.

Putin ha dicho que Rusia no aceptará tropas europeas desplegadas en Ucrania tras un posible acuerdo de paz y las considerará objetivos legítimos.

Ataques rusos golpearon objetivos en toda Ucrania, matando al menos a 8 personas

Los ataques nocturnos se cobraron la vida de al menos ocho civiles ucranianos e hirieron a más de dos docenas, indicó el presidente, Volodymyr Zelenskyy. Rusia disparó más de 400 drones y más de 110 misiles, 27 de ellos balísticos y algunos con ojivas de racimo que dispersan decenas de municiones más pequeñas sobre un radio amplio.

El ataque encajó en el patrón de las contundentes respuestas de Moscú a los ataques ucranianos más espectaculares, como el del puente de Kerch, y aumentó las dudas sobre las perspectivas de los esfuerzos en curso, mediados por Estados Unidos, para poner fin a una guerra que comenzó tras la invasión a gran escala de Rusia a su vecino en febrero de 2022.

Moscú y Kiev siguen muy alejados en lo relativo a los posibles términos de un acuerdo de paz.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que los sitios que atacó el viernes estaban vinculados al ejército ucraniano. Afirmó haber atacado una instalación donde se ensamblan misiles, una planta que fabrica componentes para combustible de cohetes y una instalación donde se ensamblan drones.

Según Ucrania, los ataques mortales también hirieron a más de una docena de personas, mientras alcanzaron bloques de apartamentos, instalaciones médicas, almacenes y tres puentes.

La andanada nocturna rusa continuó la campaña del Kremlin para dejar fuera de servicio la red eléctrica ucraniana antes del invierno. Las operaciones contra centrales eléctricas, subestaciones y redes de transmisión de electricidad obligaron a las tres centrales nucleares operativas en el país a reducir su actividad, causando cortes de emergencia en 11 regiones, explicó el viceministro de Energía, Artem Nekrasov.