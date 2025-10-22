Nutrida participación tuvo la Copa Charcas

El municipio de Charcas vivió un fin de semana lleno de emoción y talento con la celebración de la Copa Charcas 2025, evento de baloncesto que rindió homenaje a Eliab Noé Martínez Cerda en la cancha central del municipio de Charcas y reunió a decenas de equipos de distintas regiones del estado. La justa deportiva contó con la presencia del exjugador profesional potosino Armando Mariscal Mata.

Durante la clausura se reconoció el esfuerzo de todos los participantes y se premió a los primeros tres lugares de cada categoría, además de destacar a los campeones canasteros por su desempeño individual. Resultados por categoría: Categoría 2018-2019 Mixto, 1. Cachorros Matehuala; 2. Amibas S.L.P.; 3. Damburitas Charcas; campeón canastero, Imer Padrón (Cachorros).

En la categoría 2016-2017 Mixto, 1. Elite S.L.P.; 2. Hormigas S.L.P.; 3. Amibas S.L.P.; campeón canastero, Luis Ramírez (Elite). Categoría 2014-2015 Varonil, 1. Cuervos S.L.P.; 2. Cachorros Matehuala; 3. Damburitas Charcas; campeón canastero, Carlos Guerrero (Cuervos).

Categoría 2012-2013 Femenil, 1. Hormigas S.L.P.; 2. Águilas Charcas; 3. Astros Soledad de Graciano Sánchez; campeón canastero, Mariana Gallegos (Hormigas). 2012-2013 Varonil, 1. Tigres N.R. de S.L.P.; 2. Hormigas S.L.P.; 3. Damburitas S.L.P.; campeón canastero, Ómar Carranza (Meteoritos). Categoria U18 Varonil, 1. Tigres N.R. de S.L.P.; 2. Meteoritos Charcas; 3. Silveria ELIT Gto; campeón canastero, Santiago Castañeda (Meteoritos).

Además, se entregaron medallas conmemorativas a todos los participantes como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con el baloncesto. Entre los equipos asistentes destacaron Dragonz Venado, Patos S.L.P., Black Lions S.L.P., Venaditos S.L.P., Guerreros Matehuala, Raptos Mexquitic, Tigres Cedral y Topos Villa de la Paz, quienes aportaron color y entusiasmo a la competencia.