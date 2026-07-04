Llama alcalde a aficionados a festejar tranquilos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Recomienda el alcalde celebrar con responsabilidad y no mover carros ni provocar aglomeraciones en caso de una victoria de la Selección Mexicana el domingo, ante Inglaterra.

Después de las jornadas victoriosas de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol, las celebraciones han degenerado en asediar y mover carros con ocupantes dentro y en algunos pleitos , así como aglomeraciones, por eso, pidió que haya responsabilidad, cuánto más si el tricolor resulta con el triunfo frente a Inglaterra este domingo en la tarde.

Refirió que la seguridad personal y de los que nos rodean es primero y que la felicidad no se convierta en un motivo de molestia o de lesiones.