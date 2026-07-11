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Ohtani se perderá el Juego de Estrellas

Por AP

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Ohtani se perderá el Juego de Estrellas
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      La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, se perderá el Juego de Estrellas de la próxima semana en Filadelfia debido a una irritación persistente en la rodilla izquierda.

      Los Dodgers añadieron que Ohtani no realizará su apertura programada en el montículo contra los Diamondbacks de Arizona la noche del viernes, pero mantendrá su papel como bateador designado del equipo durante todo el fin de semana.

      Ohtani ha estado lidiando con molestias en la rodilla izquierda durante al menos un mes. Al derecho le acortaron una salida contra los Piratas de Pittsburgh el 11 de junio debido a una inflamación en la rodilla.

      El equipo indicó que, después de que termine el domingo la serie contra los D-backs, a Ohtani le realizarán algunas "intervenciones" en la rodilla para dejarla lista para la segunda mitad de la temporada, lo que hará que se pierda el Juego de Estrellas. El Jugador Más Valioso en cuatro ocasiones ha vuelto a ser uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas esta temporada y se mantiene como el principal jugador de doble vía del deporte.

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