Orlando eliminó a Toluca en los 4tos.

México.- El guardameta del Orlando City, Pedro Gallese, marcó durante la “muerte súbita” de la tanda de penaltis y eliminó al Toluca de Antonio “Turco” Mohamed en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Desde los primeros minutos, los Leones avisaron. Alex Freeman aprovechó una gran jugada de pared; en su primer tiro, el esférico rebotó contra el cuerpo del portero de los Diablos, Luis García, y en su segundo intento lo metió. Sin embargo, la posición adelantada de cuatro de sus compañeros lo anularon al minuto 4.

Más tarde, Martín Ojeda (17’), también del Orlando, firmó su diana, pero una vez más fue invalidada por fuera de juego.

Para mala suerte de los Escarlatas, la estrella brasileña Helinho tuvo que salir de cambio al 59’, pues una dolencia muscular lo atacó justo cuando realizaba una jugada dentro del área rival.

Tras mantener el empate a cero, el juego tuvo que llegar a la tanda de penaltis, donde el escarlata Nicolás Castro fue atajado por Gallese, siendo el único que falló.

Después, llegó el portero peruano para vencer a Luis García y convertirse en la figura del encuentro. Ahora, jugarán la semifinal contra Miami.