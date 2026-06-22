Óscar "Conejo" Pérez pide homenaje para Memo Ochoa
El Tri asegura primer lugar del Grupo A y considera dar descanso a jugadores clave.
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Con el primer lugar del Grupo A asegurado tras el triunfo ante Corea del Sur, la Selección Mexicana afrontará con mayor tranquilidad su último compromiso de la fase inicial frente a Chequia, mientras espera conocer a su rival en la siguiente ronda, donde se enfrentarán los mejores 32 equipos del torneo.
Ante este panorama, la posibilidad de que Javier Aguirre dé descanso a algunas de sus piezas clave ha reavivado el debate sobre ver a Guillermo Ochoa sumar minutos en su sexta participación mundialista.
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La propuesta ha cobrado fuerza y cuenta con el respaldo de Óscar "Conejo" Pérez, exguardameta del Tricolor y mundialista en Sudáfrica 2010, quien en entrevista con Claro Sports pidió hacer posible un homenaje para Ochoa, al considerarlo una figura que ha brindado innumerables alegrías a la afición mexicana.
"Memo ha sido una imagen muy importante para México. Tenerlo en la cancha, aunque sea unos minutos, sería un gesto simbólico que reconoce todo lo que ha hecho por la selección", expresó.
Óscar "Conejo" Pérez sabe bien lo que representa una Copa del Mundo, ya que fue el portero titular de México en Sudáfrica 2010, superando en aquel momento a un joven Guillermo Ochoa en la competencia por el arco. Su experiencia y liderazgo le permitieron adueñarse de la posición en una edición en la que el Tri alcanzó los octavos de final.
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