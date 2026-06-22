Messi, el máximo goleador en Mundiales
El argentino que marcó este lunes, inició su cuenta hace 20 años en Alemania 2006
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Lionel Messi, con el gol logrado en el minuto 38 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 17 tantos, uno más que el alemán Miroslav Klose.
Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada.
Este lunes, ha añadido un nuevo tanto en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Herzegovina, en el Mundial de Alemania.
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