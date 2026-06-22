logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Fotogalería

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Más de 5 años, sin saber de Juan Miguel

Desde 2020, su familia lo busca tras desaparecer en viaje a Querétaro

Por Rubén Pacheco

Junio 22, 2026 11:06 a.m.
A
Más de 5 años, sin saber de Juan Miguel
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Desde el 28 de noviembre del 2020, una familia sigue en la búsqueda de Juan Miguel Gámez Pineda, chofer de transporte pesado que acudió a Querétaro a una oferta laboral y desde entonces se desconoce su paradero.

      Así lo reveló la sentencia dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), que resolvió el expediente 293/2025, relativo al Procedimiento de Declaración Especial de Ausencia.

      De acuerdo con la denuncia de la esposa, el 24 de noviembre de 2020 Juan Miguel viajó a San Juan del Río, estado de Querétaro, para una posible contratación como chofer de una pipa.

      Para el 28 de noviembre del 2020 él llamó a su madre aproximadamente a las 19:00 horas comentándole que se encontraba en San Juan del Río y que iba a empezar a trabajar manejando el vehículo y rentó un cuarto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, desde ese día ya no se supo nada de él, por lo que el 10 de diciembre del 2020 un hermano de él llamó a Locatel de Querétaro, a fin de reportar la desaparición, asignándole un folio de reporte de búsqueda con el número SG/CLB/0675/2020.

      Posteriormente, la madre acudió a presentar denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, otorgándole número de Carpeta de Investigación CI/QRO/36314/2020.

      En la actualidad, la esposa y sus tres hijos están inscritos en el Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas de Querétaro, para recibir apoyo gubernamental.

      LEA TAMBIÉN

      Magra alza a apoyo para desaparecidos

      La entidad sólo aumentó 500 mil pesos a partida para búsqueda; el gobierno federal la subió 2.2mdp

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Más de 5 años, sin saber de Juan Miguel
      Más de 5 años, sin saber de Juan Miguel

      Más de 5 años, sin saber de Juan Miguel

      SLP

      Rubén Pacheco

      Desde 2020, su familia lo busca tras desaparecer en viaje a Querétaro

      Morena abre convocatoria para registro de aspirantes en 2027
      Morena abre convocatoria para registro de aspirantes en 2027

      Morena abre convocatoria para registro de aspirantes en 2027

      SLP

      PULSO

      La presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, mantiene su cargo mientras evalúa su participación en el proceso

      Lluvias, niebla y calor extremo marcarán el inicio de semana en SLP
      Lluvias, niebla y calor extremo marcarán el inicio de semana en SLP

      Lluvias, niebla y calor extremo marcarán el inicio de semana en SLP

      SLP

      El Universal

      La Huasteca podría alcanzar los 39 grados; Protección Civil advierte riesgo de deslaves y crecida de ríos

      Aprueban crear Día del Tianguis y Tianguistas
      Aprueban crear Día del Tianguis y Tianguistas

      Aprueban crear Día del Tianguis y Tianguistas

      SLP

      Rolando Morales

      Se celebraría cada 25 de julio; buscan rendir homenaje a los comerciantes