Más de 5 años, sin saber de Juan Miguel

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Desde el 28 de noviembre del 2020, una familia sigue en la búsqueda de Juan Miguel Gámez Pineda, chofer de transporte pesado que acudió a Querétaro a una oferta laboral y desde entonces se desconoce su paradero.

Así lo reveló la sentencia dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), que resolvió el expediente 293/2025, relativo al Procedimiento de Declaración Especial de Ausencia.

De acuerdo con la denuncia de la esposa, el 24 de noviembre de 2020 Juan Miguel viajó a San Juan del Río, estado de Querétaro, para una posible contratación como chofer de una pipa.

Para el 28 de noviembre del 2020 él llamó a su madre aproximadamente a las 19:00 horas comentándole que se encontraba en San Juan del Río y que iba a empezar a trabajar manejando el vehículo y rentó un cuarto.

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Sin embargo, desde ese día ya no se supo nada de él, por lo que el 10 de diciembre del 2020 un hermano de él llamó a Locatel de Querétaro, a fin de reportar la desaparición, asignándole un folio de reporte de búsqueda con el número SG/CLB/0675/2020.

Posteriormente, la madre acudió a presentar denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, otorgándole número de Carpeta de Investigación CI/QRO/36314/2020.

En la actualidad, la esposa y sus tres hijos están inscritos en el Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas de Querétaro, para recibir apoyo gubernamental.