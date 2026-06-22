logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Fotogalería

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Morena abre las puertas al PVEM, pero sin "nepotismo"

Este lunes anunció la convocatoria para el registro de aspirantes para 2027

Por Samuel Moreno

Junio 22, 2026 10:15 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La dirigencia estatal de Morena dio a conocer este domingo la convocatoria para la elección de la persona que encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en San Luis Potosí, un cargo que dentro de la dinámica política del partido ha cobrado relevancia al ser visto como una posible plataforma rumbo a la contienda por la gubernatura en 2027.

      En conferencia de prensa, la presidenta estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, informó que el proceso de registro permanecerá abierto desde este 22 de junio y hasta el próximo 26 de junio. Durante ese periodo, las y los interesados deberán presentar la documentación requerida y cumplir con los lineamientos establecidos por la convocatoria nacional.

      Pese a los cuestionamientos sobre su eventual participación, la dirigente morenista evitó definir si solicitará licencia a su cargo para incorporarse al proceso interno. Señaló que actualmente mantiene su atención en las responsabilidades al frente del Comité Ejecutivo Estatal, aunque dejó abierta la posibilidad de tomar una decisión más adelante.

      LEA TAMBIÉN

      En Morena ya perfilan licencias en busca de candidaturas

      Rita Ozalia y Carlos Arreola, entre los que participarán en el registro de aspirantes programado para el viernes

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La misma postura asumieron otros perfiles que han sido mencionados como posibles contendientes, entre ellos los diputados Carlos Arreola y Roberto García Castillo. Ninguno confirmó de manera oficial su intención de competir por la coordinación, ni precisó si prevé separarse temporalmente de sus funciones legislativas para cumplir con los requisitos partidistas.

      Rodríguez Velázquez también fue cuestionada sobre la posibilidad de que figuras externas a Morena participen en el proceso, entre ellas la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México. Al respecto, sostuvo que la convocatoria no cierra la puerta a quienes compartan los principios del movimiento, aunque subrayó que cualquier aspirante deberá apegarse a los valores promovidos por la Cuarta Transformación, especialmente en lo referente al rechazo de prácticas como el nepotismo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Interapas advierte de riesgos al retirar tapas de alcantarillas
      Interapas advierte de riesgos al retirar tapas de alcantarillas

      Interapas advierte de riesgos al retirar tapas de alcantarillas

      SLP

      Rolando Morales

      La dependencia recomienda permitir el curso natural del agua y reportar anomalías en drenajes

      IFSE revisa en campo el gasto de los 59 municipios
      IFSE revisa en campo el gasto de los 59 municipios

      IFSE revisa en campo el gasto de los 59 municipios

      SLP

      Pulso Online

      Auditores verifican cajas, nóminas, vehículos y registros contables de las cuentas públicas 2025

      Policías involucrados en detención de activista siguen en funciones: EGC
      Policías involucrados en detención de activista siguen en funciones: EGC

      Policías involucrados en detención de activista siguen en funciones: EGC

      SLP

      Rolando Morales

      Se abrieron expedientes en Contraloría y Asuntos Internos para evaluar su actuación, señaló

      PAN descarta apostar a diferencias entre Morena y PVEM y PT
      PAN descarta apostar a diferencias entre Morena y PVEM y PT

      PAN descarta apostar a diferencias entre Morena y PVEM y PT

      SLP

      Samuel Moreno

      Verónica Rodríguez señaló que se enfocan en fortalecer su presencia territorial y construir una oferta política competitiva