Morena abre las puertas al PVEM, pero sin "nepotismo"

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La dirigencia estatal de Morena dio a conocer este domingo la convocatoria para la elección de la persona que encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en San Luis Potosí, un cargo que dentro de la dinámica política del partido ha cobrado relevancia al ser visto como una posible plataforma rumbo a la contienda por la gubernatura en 2027.

En conferencia de prensa, la presidenta estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, informó que el proceso de registro permanecerá abierto desde este 22 de junio y hasta el próximo 26 de junio. Durante ese periodo, las y los interesados deberán presentar la documentación requerida y cumplir con los lineamientos establecidos por la convocatoria nacional.

Pese a los cuestionamientos sobre su eventual participación, la dirigente morenista evitó definir si solicitará licencia a su cargo para incorporarse al proceso interno. Señaló que actualmente mantiene su atención en las responsabilidades al frente del Comité Ejecutivo Estatal, aunque dejó abierta la posibilidad de tomar una decisión más adelante.

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La misma postura asumieron otros perfiles que han sido mencionados como posibles contendientes, entre ellos los diputados Carlos Arreola y Roberto García Castillo. Ninguno confirmó de manera oficial su intención de competir por la coordinación, ni precisó si prevé separarse temporalmente de sus funciones legislativas para cumplir con los requisitos partidistas.

Rodríguez Velázquez también fue cuestionada sobre la posibilidad de que figuras externas a Morena participen en el proceso, entre ellas la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México. Al respecto, sostuvo que la convocatoria no cierra la puerta a quienes compartan los principios del movimiento, aunque subrayó que cualquier aspirante deberá apegarse a los valores promovidos por la Cuarta Transformación, especialmente en lo referente al rechazo de prácticas como el nepotismo.