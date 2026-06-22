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Infantino es objeto de bromas por exjugadores brasileños

Gianni Infantino fue superado en un juego con la pelota por exfutbolistas brasileños en un palco de la FIFA.

Por El Universal

Junio 22, 2026 10:58 a.m.
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Gianni Infantino / Foto: Archivo

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      Los exfutbolistas Ronaldo, Julio César, Kaká, Cafú y Roberto Carlos fueron algunas de las leyendas de la Selección de Brasil invitadas a presenciar el partido de su país ante Haití, un encuentro que terminó con una contundente victoria para el conjunto sudamericano.

      Exfutbolistas brasileños en el partido Brasil vs Haití

      En la previa del silbatazo inicial, las exfiguras aprovecharon para convivir, intercambiar anécdotas y revivir viejos recuerdos desde uno de los palcos de la FIFA, donde también se encontraba Gianni Infantino, presidente del organismo.

      Gianni Infantino y las bromas con exjugadores brasileños

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      Sin embargo, el directivo no pasó el mejor momento, ya que fue blanco de bromas por parte de los exfutbolistas durante un improvisado juego con la pelota.

      En el video, que rápidamente se hizo viral, se observa a Infantino intentando recuperar el balón sin éxito, mientras es superado con facilidad por las estrellas brasileñas, lo que provocó risas constantes. Finalmente, terminó por rendirse y pidió cambiar su lugar con Ronaldo, quien observaba la escena a la distancia entre carcajadas.

      Brasil buscará mantener su buen momento en la Copa del Mundo cuando enfrente a Escocia, su siguiente rival, luego de dejar buenas sensaciones en su presentación anterior. El conjunto sudamericano parte como favorito gracias a su poder ofensivo y a la calidad individual de sus figuras, que han marcado diferencia desde el inicio del torneo.

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