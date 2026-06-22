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PAN descarta apostar a diferencias entre Morena y PVEM y PT

Verónica Rodríguez señaló que se enfocan en fortalecer su presencia territorial y construir una oferta política competitiva

Por Samuel Moreno

Junio 22, 2026 12:08 p.m.
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Foto: Alberto Martínez-Pulso

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      La eventual confirmación o ruptura de una coalición entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) rumbo a la elección de 2027 no modifica la estrategia del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, aseguró la dirigente estatal panista, Verónica Rodríguez Hernández, quien descartó que su partido esté apostando a las diferencias entre las fuerzas políticas que actualmente gobiernan la entidad.

      La presidenta del PAN afirmó que Acción Nacional no condiciona sus posibilidades electorales a las decisiones que tomen otros partidos, por lo que minimizó cualquier escenario derivado de la relación entre Morena y el PVEM. Sostuvo que el trabajo de su partido se concentra en fortalecer su presencia territorial y mantener contacto permanente con la ciudadanía.

      "No nos preocupa que no puedan organizarse, que entre ellos no haya diálogo o que tengan diferencias", señaló Rodríguez Hernández al ser cuestionada sobre la falta de definiciones entre los partidos de la llamada Cuarta Transformación. Añadió que el PAN se encuentra enfocado en construir una oferta política competitiva y en impulsar liderazgos que respondan a las demandas ciudadanas de cara a la renovación de la gubernatura.

      La dirigente panista sostuvo que el objetivo de Acción Nacional es llegar fortalecido a la contienda de 2027 mediante el trabajo partidista y la cercanía con la población, más allá de las decisiones que adopten Morena, el PVEM o el PT respecto a una posible alianza electoral.

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      En ese contexto, Rodríguez Hernández también se refirió a la reciente convocatoria emitida por Morena para designar a su Coordinación Estatal en San Luis Potosí, figura que en procesos anteriores ha sido vista como la antesala de una candidatura a la gubernatura.

      Consideró que el partido guinda ha sido quien ha adelantado los tiempos políticos en el país y afirmó que deberá ser cuidadoso en la selección de sus perfiles, al tiempo que reiteró que el PAN concentrará sus esfuerzos en fortalecer su propio proyecto rumbo a la elección estatal.

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