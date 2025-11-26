logo pulso
Óscar Valdez revela que su retiro está muy cerca

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
Óscar Valdez revela que su retiro está muy cerca

México.- Con títulos mundiales en su palmarés y noches memorables que lo han colocado en la élite del boxeo, Óscar Valdez ha comenzado a mirar de distinta forma su carrera, consciente de que, a los 34 años de edad, la recta final de su trayectoria está por llegar.

El boxeador mexicano, quien representó al país en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012, habló sin miedo de un capítulo que está por afrontar, asegurando que ha dejado todo en el ring.

“Estoy en la recta final de la carrera. Me gustaría cerrar bien con un campeonato mundial. Ahora me siento bien y el equipo confía en mí; estoy haciendo un buen papel. El tiempo pasa volando y se tiene que aprovechar el tiempo que queda”, expresó.

El sonorense, quien venció en este 2025 por decisión unánime a Richard Medina en un combate que le trajo muchas críticas, habló sobre esa noche en la que, con todo y una lesión en el hombro, subió al encordado.

“No fue un 2025 malo, pero el objetivo era mantenerse en la cima. En la última pelea iba lesionado del hombro; pudimos sacar la victoria, pero nos complicó el regresar rápido antes de terminar el año, por la recuperación que ha sido lenta”.

Valdez, quien espera volver a los grandes escenarios por campeonatos mundiales, reiteró su compromiso de dar una serie de peleas más, estableciendo que hay rivales de peso en su lista.

