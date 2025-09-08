Packers arrasan con los Lions

GREEN BAY.- Los Lions de Detroit aparentemente van a necesitar algo de tiempo para adaptarse a la salida del coordinador ofensivo Ben Johnson.

Johnson se fue para convertirse en el entrenador en jefe de los Bears de Chicago, rivales de la División Norte de la NFC, después de ayudar a los Lions a ganar un segundo título divisional consecutivo y anotar un promedio de 33,2 puntos por partido, liderando la NFL la temporada pasada.

En su primer juego de la era post-Johnson, los Lions no anotaron un touchdown hasta que quedaban 55 segundos en una derrota por 27-13 ante los packers de Green Bay el domingo.

El comienzo lento podría aumentar el escrutinio sobre el coordinador John Morton, quien fue asistente ofensivo senior con Detroit en 2022 antes de pasar las últimas dostemporadas como coordinador del juego aéreo de Denver.

Un cambio de coordinador puede resultar en algunas dificultades de adaptación.

El cambio de coordinador no es el único cambio para la ofensiva de Detroit.

Los Lions tienen nuevos titulares en las tres posiciones de la línea ofensiva entre el tackle izquierdo Taylor Decker y el tackle derecho dos veces All-Pro Penei Sewell. Los Lions perdieron a un centro cuatro veces Pro Bowl cuando Frank Ragnow se retiró.