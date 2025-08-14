Padres arrollan a los Gigantes

SAN FRANCISCO.- Nick Pivetta permitió una carrera en seis entradas y dos tercios y el dominicano Ramón Laureano tuvo tres de los 14 imparables de los Padres para que San Diego completara una barrida de tres juegos sobre los Gigantes de San Francisco con una paliza de 11-1 el miércoles.

Los Padres extendieron su racha ganadora a cinco partidos y se colocaron medio juego por delante de los Dodgers de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional. Los Dodgers jugaban contra los Ángelelinos de Los Ángeles la noche del miércoles.

Los Gigantes han perdido cinco juegos consecutivos, todos en casa, en los que fueron superados 32-5.

Pivetta (12-4) permitió cuatro imparables, ponchó a cinco y dio una base por bolas. Retiró a 11 bateadores consecutivos desde la tercera entrada hasta la séptima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sencillos de dos carreras de Jake Cronenworth y el dominicano Fernando Tatis Jr. sobresalieron en la segunda entrada de siete carreras de los Padres. Seis de las siete carreras fueron limpias y todas llegaron contra Kai-Wei Teng (1-2), quien otorgó tres bases por bolas en ese episodio.

Laureano conectó un jonrón de dos carreras contra Joey Lucchesi mientras San Diego anotaba tres veces en la quinta. Fue el 17mo jonrón de la temporada para Laureano, quien fue adquirido de Baltimore en la fecha límite de cambios.

Por los Padres, los dominicanos Ramón Laureano bateó de 4-3 con tres carreras anotadas y dos producidas, Fernando Tatis Jr. de 3-2 con una carrera anotada y tres remolcadas y Manny Machado de 4-1 con una anotada; los venezolanos Elías Díaz de 4-1 con una anotada, Luis Arráez de 4-1 con una impulsada; y el cubano José Iglesias de 1-0.

Por los Gigantes, los dominicanos Rafael Devers de 4-1 y Willy Adames de 4-0; y el puertorriqueño Heliot Ramos de 4-1.