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Padres remontan a los Guardianes

Por AP

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Padres remontan a los Guardianes
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      CLEVELAND.- Luis Campusano y Xander Bogaerts impulsaron tres carreras cada uno, Fernando Tatis Jr. sacudió su quinto jonrón en nueve juegos y los Padres de San Diego remontaron un déficit temprano de tres carreras para derrotar el viernes 7-5 a los Guardianes de Cleveland.

      Los Padres han ganado seis compromisos seguidos y 16 de 20 desde el 24 de julio, mientras que los Guardianes han perdido cinco de sus últimos seis y tienen marca de 8-18 desde la pausa del Juego de Estrellas.

      El dominicano Campusano conectó un par de dobles, incluido uno contra la pared entre el jardín derecho y el central con las bases llenas en la quinta entrada para impulsar dos carreras y darles a los Padres una ventaja de 5-3.

      Bogaerts conectó un enorme jonrón de dos carreras entre el bosque izquierdo y el central en la cuarta entrada para acercar a los Padres a una carrera. El dominicano Tatis empató el juego con el primer lanzamiento de la quinta, cuando conectó un sinker alto del abridor de Cleveland Gavin Williams (11-7) para un cuadrangular solitario hacia el jardín izquierdo.

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      Nathaniel Lowe, de Cleveland, sumó tres hits e impulsó un par de carreras. El primera base bateó la pelota hacia la banda contraria, la del jardín izquierdo, para su 14º jonrón en la segunda entrada y luego conectó un sencillo impulsor en la tercera para ampliar la ventaja de Cleveland a 3-0.

      El venezolano Brayan Rocchio también se voló la barda con un out en la tercera, cuando conectó una línea a un sinker alto del abridor de los Padres Michael King (8-8) por encima de la cerca del jardín derecho.

      Bradgley Rodriguez permitió un hit abriendo la novena, pero retiró a los siguientes tres bateadores para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas.

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