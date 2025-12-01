Paliza de Seahawks sobre los Vikings

SEATTLE.- Ernest Jones IV devolvió una intercepción 84 yardas para el primer touchdown de su carrera, una de las cinco recuperaciones de la dominante defensa de los Seahawks, y Seattle blanqueó el domingo 26-0 a los Vikings de Minnesota para su primera victoria por blanqueada en más de una década.

Los Vikings fueron blanqueados por primera vez desde que Green Bay los venció 34-0 el 11 de noviembre de 2007. La victoria más reciente por blanqueada de Seattle fue 26-0 sobre Chicago el 27 de septiembre de 2015.

Los Seahawks (9-3) se enfrentaron a un quarterback novato, Max Brosmer, quien estaba haciendo su primera apertura en la NFL para unos Vikings (4-8) en caída libre. Seattle se movió a un empate en el primer lugar con Los Angeles Rams en la NFC Oeste, mientras que Minnesota perdió su cuarto partido consecutivo.

Fue una tarde desafiante para ambos equipos en ofensiva. Darnold fue capturado un máximo de la temporada de cuatro veces solo en la primera mitad, y Jaxon Smith-Njigba, el receptor líder de la NFL, no atrapó un pase hasta el tercer cuarto. Smith-Njigba terminó con mínimos de la temporada de dos recepciones y 23 yardas.

Brosmer también sufrió cuatro capturas mientras completaba 19 de 30 para 126 yardas y las cuatro intercepciones. Justin Jefferson, el segundo receptor mejor pagado de la NFL, tuvo dos recepciones para un mínimo de carrera de cuatro yardas.