Cruz Azul vence al Guadalajara

Cruz Azul recibió a Chivas en el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

No había iniciado el partido y Chivas recibió una mala noticia, Armando ‘Hormiga’ González no logró completar el calentamiento en Ciudad Universitaria y dejó su lugar a Cade Cowell en el cuadro titular, mientras que en la banca apareció Teun Wilke.

La suerte le sonrió a Chivas con el gol de Cade Cowell en los primeros minutos con un buen remate dentro del área, cuando el balón llegó al segundo poste.

El gusto no duro mucho en el cuadro Rojiblanco, ya que una buena jugada colectiva terminó con el pase de Jeremy Márquez al ‘Toro’ Fernández, quien estaba solo en el área y solo empujó el balón al fondo de las redes para emparejar el cotejo.

Otra buena pincelada de Efraín Álvarez le abrió la posibilidad a Chivas de retomar la ventaja, el balón pasó entre las piernas del defensa y Bryan González rebanó de primera intención, pero en el rebote le cayó el balón y el Cotorro no perdonó en una segunda oportunidad ante Andrés Gudiño.

La segunda mitad estaba siendo muy cerrada, Gabriel Milito tiró atrás al equipo con los cambios para guardar el marcador faltando más de 25 minutos para el final.

Eso le costó caro a Guadalajara, en un rebote, el balón le quedó a Jeremy Márquez, que al verse tan solo y con espacio, sacó el trallazo que pegó en el poste y terminó en las mallas del arco del ‘Tala’ Rangel.

La polémica llegó en la recta final del partido con el penalti que marcó el central sobre Santiago Sandoval, Luis Romo tenía el balón en sus manos, pero sucedió lo impensado, le cedió el tiro a Javier Hernández, Chicharito se paró atrás del manchón penalti y voló el esférico.