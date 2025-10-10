Paraatleta potosino se cuelga la plata

El para atleta potosino Jesús Eduardo Ponce Bueno alcanzó un nuevo hito en su prometedora carrera al obtener la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Para Powerlifting El Cairo 2025, convirtiéndose además en el primer mexicano en subir al podio en esta competencia internacional.

Originario de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Ponce Bueno logró un levantamiento de 95 kilogramos dentro de la categoría Rookie, resultado que le valió el segundo lugar en su debut mundialista. Esta actuación representa un logro histórico tanto para el deporte potosino como para el parapowerlifting nacional.

Con apenas su primera experiencia internacional, el joven atleta demostró disciplina, constancia y fortaleza, características que lo han llevado a consolidarse como una de las nuevas figuras del deporte adaptado en México.

Tras su exitosa participación en Egipto, Jesús Eduardo continuará su preparación en el Comité Paralímpico Mexicano, donde forma parte de la selección nacional de parapowerlifting, enfocando sus esfuerzos en su siguiente reto: los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025, que se celebrarán del 31 de octubre al 9 de noviembre en Chile.

Cabe destacar que antes de su incursión mundialista, Ponce Bueno había brillado en la escena nacional al ganar dos medallas de oro en la Paralimpiada 2025, celebrada en Aguascalientes, consolidando así un año lleno de éxitos para el joven vallense.