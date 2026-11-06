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Cartelera de Liga MX para este viernes

Equipos como Necaxa, Tijuana y Atlético San Luis disputan sus partidos en estadios locales este viernes

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 10:54 a.m.
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Cartelera de Liga MX para este viernes
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      Todo está listo para que este viernes 6 de noviembre se ponga en marcha la penúltima jornada del Apertura 2026.

      Con tres partidos que podrían definir el futuro de los seis equipos, hoy comienza la Fecha 16.

      Cabe resaltar que ninguno de los juegos será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.

      Sin embargo, las aficiones del Necaxa, Tijuana, Atlético San Luis, FC Juárez, Atlante y Santos tendrán otras alternativas para disfrutar de los compromisos.

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      Necaxa vs Tijuana

      Fecha: Viernes 6 de noviembre

      Hora: 19:00

      Estadio: Victoria

      Transmisión: FOX/FOX One

      Atlético San Luis vs FC Juárez

      Fecha: Viernes 6 de noviembre

      Hora: 19:00

      Estadio: Libertad Financiera

      Transmisión: Disney+ Premium/ViX Premium/ESPN

      Atlante vs Santos

      Fecha: Viernes 6 de noviembre

      Hora: 21:00

      Estadio: Banorte

      Transmisión: Disney+ Premium/ESPN/Azteca 7

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