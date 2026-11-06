Cartelera de Liga MX para este viernes
Equipos como Necaxa, Tijuana y Atlético San Luis disputan sus partidos en estadios locales este viernes
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Todo está listo para que este viernes 6 de noviembre se ponga en marcha la penúltima jornada del Apertura 2026.
Con tres partidos que podrían definir el futuro de los seis equipos, hoy comienza la Fecha 16.
Cabe resaltar que ninguno de los juegos será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.
Sin embargo, las aficiones del Necaxa, Tijuana, Atlético San Luis, FC Juárez, Atlante y Santos tendrán otras alternativas para disfrutar de los compromisos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Necaxa vs Tijuana
Fecha: Viernes 6 de noviembre
Hora: 19:00
Estadio: Victoria
Transmisión: FOX/FOX One
Atlético San Luis vs FC Juárez
Fecha: Viernes 6 de noviembre
Hora: 19:00
Estadio: Libertad Financiera
Transmisión: Disney+ Premium/ViX Premium/ESPN
Atlante vs Santos
Fecha: Viernes 6 de noviembre
Hora: 21:00
Estadio: Banorte
Transmisión: Disney+ Premium/ESPN/Azteca 7
no te pierdas estas noticias
Cartelera de Liga MX para este viernes
El Universal
Equipos como Necaxa, Tijuana y Atlético San Luis disputan sus partidos en estadios locales este viernes
México anuncia convocatoria para enfrentar a Jamaica en Liga de Naciones
AP
Regresan titulares del Mundial y se incorpora Armando León ante la ausencia de Giménez y Lozano.
Rafa Márquez deja fuera a jugadores destacados en selección nacional
El Universal
Hirving Lozano tampoco fue convocado tras su regreso en la última lista del Tri.