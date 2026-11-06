Cartelera de Liga MX para este viernes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Todo está listo para que este viernes 6 de noviembre se ponga en marcha la penúltima jornada del Apertura 2026.

Con tres partidos que podrían definir el futuro de los seis equipos, hoy comienza la Fecha 16.

Cabe resaltar que ninguno de los juegos será transmitido, en nuestro país, por televisión abierta.

Sin embargo, las aficiones del Necaxa, Tijuana, Atlético San Luis, FC Juárez, Atlante y Santos tendrán otras alternativas para disfrutar de los compromisos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Necaxa vs Tijuana

Fecha: Viernes 6 de noviembre

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: FOX/FOX One

Atlético San Luis vs FC Juárez

Fecha: Viernes 6 de noviembre

Hora: 19:00

Estadio: Libertad Financiera

Transmisión: Disney+ Premium/ViX Premium/ESPN

Atlante vs Santos

Fecha: Viernes 6 de noviembre

Hora: 21:00

Estadio: Banorte

Transmisión: Disney+ Premium/ESPN/Azteca 7