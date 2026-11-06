Copa Oro tendrá un nuevo formato

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México.- La próxima edición de la Copa Oro de la Concacaf tendrá un nuevo formato, adoptando una primera ronda con dos grupos de ocho equipos.

La confederación que regula el futbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe explicó que el cambio busca "ofrecer partidos de mayor relevancia y enfrentamientos entre las selecciones mejor clasificadas desde las primeras etapas de la competencia, generando mayor emoción tanto para los aficionados como para las selecciones participantes".

La 19 edición de la Copa Oro se disputará del 17 de junio al 11 de julio del 2027. Aún no se ha anunciado un anfitrión, aunque Estados Unidos habitualmente ha albergado los partidos.

Atrás queda el tradicional formato de cuatro grupos con cuatro selecciones, uno que había perdido atractivo en sus últimas ediciones.

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Se mantendrá la participación de 16 selecciones, pero la primera fase tendrá dos grupos de ocho equipos. Bajo el nuevo formato, cada selección disputará cuatro partidos en la fase de grupos contra cuatro rivales diferentes, en lugar de los tres encuentros de las ediciones anteriores.

PRIMERA RONDA?

Para definir los dos grupos, las 16 selecciones participantes serán repartidas en ocho bombos de dos equipos cada uno, basándose en el ranking de la Concacaf.

Definidos ambos grupos, las selecciones de cada llave se organizarán en cuatro rangos de clasificación, y cada equipo se enfrentará a un rival de cada rango.

Se empleará un criterio predeterminado de enfrentamientos de la fase de grupos con el fin que cada selección se enfrente a una combinación equilibrada de rivales de diferentes posiciones en el ranking.

Las cuatro mejores avanzarán a la fase de eliminación directa y se enfrentarán de forma cruzada.