Pegula y Navarro llevan a Estados Unidos a la final

Jessica Pegula y Emma Navarro remontaron cada una un set en contra para ganar sus partidos individuales y con lo que Estados Unidos derrotó el sábado 2-0 a Gran Bretaña para alcanzar la final de la Copa Billie Jean King. Estados Unidos enfrentará al campeón defensor Italia en la final del domingo.

Pegula, séptime clasificada, se recuperó y superó 3-6, 6-4, 6-2 a Katie Boulter para asegurar la victoria para las estadounidenses después de que Navarro (18), venciera 3-6, 6-4, 6-3 a Sonay Kartal. Pegula viene de disputar las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

La Copa BJK anteriormente se conocía como la Copa Fed, y Estados Unidos es el equipo más exitoso con 18 títulos, aunque no ha ganado desde 2017. La última final de las estadounidenses fue en 2018. Las italianas están lideradas por la número ocho Jasmine Paolini y Elisabetta Cocciaretto (91) también jugando individuales.