logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Pegula y Navarro llevan a Estados Unidos a la final

Por AP

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Pegula y Navarro llevan a Estados Unidos a la final

 Jessica Pegula y Emma Navarro remontaron cada una un set en contra para ganar sus partidos individuales y con lo que Estados Unidos derrotó el sábado 2-0 a Gran Bretaña para alcanzar la final de la Copa Billie Jean King. Estados Unidos enfrentará al campeón defensor Italia en la final del domingo.

Pegula, séptime clasificada, se recuperó y superó 3-6, 6-4, 6-2 a Katie Boulter para asegurar la victoria para las estadounidenses después de que Navarro (18), venciera 3-6, 6-4, 6-3 a Sonay Kartal. Pegula viene de disputar las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

La Copa BJK anteriormente se conocía como la Copa Fed, y Estados Unidos es el equipo más exitoso con 18 títulos, aunque no ha ganado desde 2017. La última final de las estadounidenses fue en 2018. Las italianas están lideradas por la número ocho Jasmine Paolini y Elisabetta Cocciaretto (91) también jugando individuales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Potosinos FC remonta y gana
Potosinos FC remonta y gana

Potosinos FC remonta y gana

SLP

Romario Ventura

Rubén García Jr. arrancará 7mo.
Rubén García Jr. arrancará 7mo.

Rubén García Jr. arrancará 7mo.

SLP

Romario Ventura

Mientras que Max Gutiérrez, también del equipo Canel’s, iniciará 12vo.

Los Pumas dejan escapar el triunfo
Los Pumas dejan escapar el triunfo

Los Pumas dejan escapar el triunfo

SLP

El Universal

Ecuatoriana es oro en jabalina
Ecuatoriana es oro en jabalina

Ecuatoriana es oro en jabalina

SLP

AP