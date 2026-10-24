Peres Jepchirchir, suspendida por dopaje

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La campeona olímpica y mundial de maratón Peres Jepchirchir fue suspendida provisionalmente por un resultado positivo en una prueba antidopaje de la sustancia prohibida EPO, informó el viernes la Unidad de Integridad del Atletismo.

Jepchirchir ganó el oro del maratón femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y el título mundial el año pasado. La keniana de 33 años también fue plusmarquista mundial de medio maratón.

La AIU (por sus siglas en inglés), que investiga el dopaje en el atletismo en nombre del organismo rector de este deporte, World Athletics, publicó en X que "una muestra fuera de competición, recogida en Kenia antes de su reciente victoria en el Maratón de Sídney, arrojó un resultado analítico adverso por EPO".

Jepchirchir ganó el Maratón de Sídney en agosto. Su representante, Gianni Demadonna, declinó hacer comentarios cuando fue contactado por The Associated Press.

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En la mayoría de los casos de dopaje en el deporte internacional, los atletas son suspendidos provisionalmente para competir hasta que el caso se resuelva con un veredicto o se archive.

GANÓ EN BOSTON Y BATIÓ UN RÉCORD ESTANDO EMBARAZADA

La victoria de Jepchirchir en Sídney fue otro logro en una brillante carrera que incluye triunfos en el Maratón de Nueva York de 2021, el Maratón de Boston de 2022 y el Maratón de Londres de 2024. Se ubica quinta en el ranking mundial del maratón femenino.

Jepchirchir también hizo historia cuando batió el récord mundial de medio maratón en 2017 mientras se encontraba en las primeras etapas del embarazo, según el organismo rector World Athletics. Ocho meses después dio a luz a una hija.

Los organizadores del Maratón de Sídney señalaron en un comunicado el viernes que estaban "extremadamente decepcionados" al enterarse de la suspensión de Jepchirchir.

"Jepchirchir tiene derecho al debido proceso, y no haremos más comentarios sobre el caso hasta que ese proceso haya concluido. Nuestro compromiso con el deporte limpio es inquebrantable", rezó el comunicado. "Cada atleta que se coloca en la línea de salida en Sídney merece competir en igualdad de condiciones, y cada participante y espectador merece confiar en el resultado que ve en la línea de meta".