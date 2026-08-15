Pierde la vida ciclista británico de 19 años

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LISBOA.- El joven ciclista británico Finlay Tarling murió tras un grave percance en la Volta a Portugal, informaron los organizadores el viernes.

La octava etapa del viernes fue detenida tras el accidente, "como señal de respeto y luto", añadieron los organizadores.

"En este momento de profunda consternación, la organización de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al NSN Development Team y a todos sus amigos y seres queridos", manifestaron los organizadores en la red social X.

Medios locales informaron que Tarling, de 19 años, fue atropellado por un automóvil que ingresó a la carretera. No se dispuso de inmediato de más detalles. El galés Tarling era especialista en contrarreloj de su equipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Con el corazón roto, anunciamos el deceso de Finlay Tarling hoy en la Volta a Portugal", indicó en X el NSN Cycling Team. "Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo pero, lo más importante, es que era un hijo, un hermano y un amigo de muchos. Lo echaremos mucho de menos".

La octava etapa, prevista para el viernes, se iba a correr de Melgaço a Fafe en el norte de Portugal.