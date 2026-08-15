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Pierde la vida ciclista británico de 19 años

Por AP

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Pierde la vida ciclista británico de 19 años
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      LISBOA.- El joven ciclista británico Finlay Tarling murió tras un grave percance en la Volta a Portugal, informaron los organizadores el viernes.

      La octava etapa del viernes fue detenida tras el accidente, "como señal de respeto y luto", añadieron los organizadores.

      "En este momento de profunda consternación, la organización de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al NSN Development Team y a todos sus amigos y seres queridos", manifestaron los organizadores en la red social X.

      Medios locales informaron que Tarling, de 19 años, fue atropellado por un automóvil que ingresó a la carretera. No se dispuso de inmediato de más detalles. El galés Tarling era especialista en contrarreloj de su equipo.

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      "Con el corazón roto, anunciamos el deceso de Finlay Tarling hoy en la Volta a Portugal", indicó en X el NSN Cycling Team. "Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo pero, lo más importante, es que era un hijo, un hermano y un amigo de muchos. Lo echaremos mucho de menos".

      La octava etapa, prevista para el viernes, se iba a correr de Melgaço a Fafe en el norte de Portugal.

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