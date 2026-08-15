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Piratas superan a Medias Rojas

Lowe y Flores pegan jonrones ante los de Boston en mala racha

Por AP

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Piratas superan a Medias Rojas
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      PITTSBURGH.- Brandon Lowe bateó un jonrón de tres carreras y el novato Rafael Flores Jr. pegó un cuadrangular por tercera vez en dos días para liderar a los Piratas de Pittsburgh a una victoria por 8-4 sobre los Medias Rojas de Boston la noche del viernes.

      El jonrón de Lowe llegó en la quinta entrada ante el boricua Jovani Morán y cayó en las gradas del jardín derecho, ampliando la ventaja de los Piratas a 7-2, mientras ganaban partidos consecutivos por primera vez desde el 26-27 de julio. Flores conectó un batazo solitario ante Jake Bennett (7-6) en la segunda para abrir la pizarra, después de haber conectado dos cuadrangulares el jueves en una victoria por 13-1 en Miami.

      El novato dominicano Esmerlyn Valdez pegó un doble de dos carreras en la tercera y anotó con un sencillo de Flores para poner el juego 4-0. Lowe tuvo tres imparables y Bryan Reynolds añadió dos.

      Los Medias Rojas perdieron por sexta vez en siete juegos tras haber ganado 28 de 36. Tuvieron corredores en primera y segunda con dos outs en la novena, pero Mason Montgomery salió del apuro para lograr su tercer salvamento.

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      El novato Bubba Chandler (6-8) ganó su tercera apertura consecutiva, al permitir dos carreras y cuatro hits en cinco entradas, con cinco ponches y dos bases por bolas. Bennett permitió cuatro carreras en cuatro entradas y cargó con la derrota por cuarta vez en cuatro aperturas.

      Nick Sogard impulsó dos carreras para los Medias Rojas.

      El antesalista de los Pirates Nick Gonzales fue golpeado en el casco por un lanzamiento de Morán en la quinta entrada y salió del juego.

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