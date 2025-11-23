Pistons ganan ante los Bucks

MILWAUKEE.- Cade Cunningham sumó 29 puntos, diez asistencias y ocho rebotes por los Pistons de Detroit, quienes estuvieron candentes con el disparo para vencer el sábado 129-116 a los Bucks de Milwaukee, con lo cual hilvanaron su duodécima victoria.

Jaden Ivey jugó 15 minutos y anotó diez puntos en su primer encuentro con Detroit desde el 1 de enero, cuando se fracturó el peroné derecho. Tobias Harris anotó 18 puntos al jugar por primera vez desde el 1 de noviembre —había lidiado con un esguince en el tobillo derecho.

Giannis Antetokounmpo se perdió un segundo juego consecutivo con Milwaukee debido a una distensión en el aductor.

Los Pistons están a una victoria de igualar la racha ganadora más larga en la historia de la franquicia. Detroit ganó 13 compromisos consecutivos en las temporadas 1989-90 y 2003-04, y los conquistó el título de la NBA en ambas temporadas.

Detroit también puso fin a una racha de 13 derrotas en esta serie al vencer a los Bucks por primera vez desde un triunfo de 115-106 en Milwaukee el 3 de enero de 2022. Ésta había sido la segunda racha activa más larga de victorias de un equipo contra otro.

La racha activa más larga de este tipo pertenece a los Clippers de Los Ángeles, que vencieron a los Hornets de Charlotte por decimoquinta vez consecutiva el sábado, 131-116, con 55 puntos de James Harden.