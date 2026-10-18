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Planean los Jaguars volver a casa en 2028

Por AP

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Planean los Jaguars volver a casa en 2028
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      LONDRES.- La racha de Jacksonville disputando un partido anual como local en el estadio de Wembley podría estar cerca de llegar a su fin.

      El presidente de los Jaguars, Mark Lamping, manifestó el sábado que el equipo espera mantener todos sus partidos como local de 2028 en Jacksonville para coincidir con la reapertura de su estadio tras una remodelación de 1.400 millones de dólares.

      Los Jags fueron de los primeros en sumarse al impulso internacional de la NFL y comenzaron a organizar un partido anual en Wembley en 2013, pero el incentivo económico para hacerlo ha ido disminuyendo. Jacksonville disputará su 16.º partido en Londres el domingo, cuando el equipo se enfrente a los Texans de Houston en Wembley.

      Lamping comentó a los reporteros de Jacksonville en Londres que el plan para la temporada 2028 es contar con un calendario completo en su "estadio del futuro".

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      "Si hay un año natural en el que probablemente quieras jugar todos los partidos como local en Jacksonville, sería el año en que inauguras un estadio nuevo", expresó Lamping.

      La construcción ya comenzó, y el EverBank Stadium operará con capacidad reducida esta campaña.

      Los Jags trasladarán la mayoría de sus partidos como local a Orlando la próxima temporada.

      El equipo tiene la opción de jugar tres partidos como local en Londres la próxima temporada.

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