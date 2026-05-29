Plata para SLP en gimnasia rítmica

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La delegación de San Luis Potosí continúa cosechando resultados positivos dentro de la Olimpiada Nacional 2026, luego de que la gimnasta Inés Mier Rosillo le otorgara al estado su primera medalla en la disciplina de gimnasia rítmica en la presente edición de la justa deportiva.

La atleta potosina logró subir al podio tras conquistar la medalla de plata en la prueba de cuerda, gracias a una destacada rutina que le permitió colocarse entre las mejores competidoras de su categoría.

Con gran técnica, disciplina y seguridad en cada una de sus ejecuciones, Inés Mier Rosillo mostró un alto nivel competitivo durante su participación, consolidándose como una de las exponentes más sobresalientes de la gimnasia rítmica potosina.

Además del resultado obtenido en la prueba de cuerda, la representante de San Luis Potosí también tuvo actuaciones destacadas en otros aparatos, entre ellos pelota, confirmando el crecimiento y buen momento que vive esta disciplina dentro del deporte potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La medalla obtenida por Inés representa un importante logro para la delegación estatal, que continúa sumando preseas y protagonismo en la máxima competencia juvenil del país.