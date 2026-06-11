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Portugal gana 2-1 a Nigeria

CR7 lució errático, antes de su presentación en la Copa

Por AP

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Portugal gana 2-1 a Nigeria
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      LEIRIA.- Portugal llegará al Mundial con un triunfo luego de vencer el miércoles 2-1 a Nigeria a pesar de que el astro Cristiano Ronaldo dejó escapar algunas oportunidades claras.

      El atacante de 41 años no logró aumentar su cosecha internacional —un récord de 143 goles-- durante el encuentro de preparación en Leiria. Cristiano se fue en blanco a pesar de gozar de al menos dos ocasiones en las que sólo debía superar al arquero.

      Cinco veces jugador del año y a punto de disputar su sexto Mundial, Ronaldo fue sustituido al minuto 65, después de haber permanecido más tiempo en cancha que cualquier otro de los titulares del equipo portugués.

      Francisco Conceição, uno de los 11 reemplazos que ingresaron por Portugal, anotó el gol de la victoria al minuto 75, después de ingresar desde la derecha y colocar el balón en el ángulo más lejano del arquero.

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      Pedro Neto adelantó a Portugal a los 23 minutos. Akor Adams empató el marcador 14 minutos más tarde por Nigeria, que no logró clasificarse al Mundial. Portugal comparte el Grupo K del Mundial con Uzbekistán, Congo y Colombia.

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