Pospuesto arranque de The Chase de Nascar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El inicio del The Chase de NASCAR México tuvo que esperar luego de que las condiciones climáticas y la humedad en la pista obligaran a suspender la carrera programada en el Autódromo Monterrey, donde el equipo Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis estaba listo para competir con Rubén García Jr. y Max Gutiérrez.

Los inconvenientes comenzaron desde las prácticas, cuando los pilotos señalaron problemas con la iluminación del circuito durante la segunda sesión. Las observaciones fueron atendidas por el control de carrera de NASCAR México con la intención de mejorar las condiciones para la competencia nocturna.

La situación se complicó al día siguiente con la presencia de una tormenta que provocó la cancelación de las sesiones de calificación de Trucks México, NASCAR México y Challenge. Ante ello, la parrilla fue determinada conforme al campeonato, colocando a Rubén García Jr., con el auto #88, en la primera fila, mientras que Max Gutiérrez, con el #23, quedó en la quinta posición.

Aunque la iluminación mejoró para la carrera, la humedad se convirtió en el principal obstáculo. Personal de pista y diferentes vehículos trabajaron durante un periodo prolongado para secar el trazado. Incluso los autos fueron enviados a rodar durante aproximadamente 15 minutos para ayudar en esta labor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, un sector previamente reparado continuó acumulando y expulsando agua con el paso de los vehículos, generando una zona de riesgo. García Jr. comunicó la situación al control de carrera, cuyos oficiales revisaron el punto y determinaron que se necesitaría más tiempo para garantizar condiciones adecuadas de competencia.

Finalmente, poco después de la una de la mañana, se tomó la decisión de suspender la actividad y posponer la carrera para la fecha que se disputará en Mérida durante octubre, evitando poner en riesgo a los pilotos y sus aspiraciones dentro de la lucha por el campeonato.

El equipo Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis agradeció a los aficionados que permanecieron en las tribunas durante la larga espera y lamentó que, pese a los diferentes intentos por acondicionar el circuito, no fuera posible poner en marcha la primera carrera del The Chase.